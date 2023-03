Tšellofestivali peakorraldaja: Marcel Johannes Kitse abiga kutsusime siia Lõuna-Korea tšellotähe

1.–6. märtsini toimub Eestis esimest korda tšellofestival Art of Cello, mis toob kuulajateni tšellomängukunsti nii meilt kui mujalt. Festivali peaesineja on kõrgelt hinnatud Lõuna-Korea tšellist Hayoung Choi, kes pälvis 2022. aastal kuninganna Elisabethi konkursil I preemia. Festivali peakorraldaja ja tšellist Ruslan Petrov räägib, kuidas loodi nii eripärane muusikaüritus ja mis selle peaeesmärk on.