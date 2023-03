John, ära oksenda Vladimir Putinit täis!

Kõigi nonde ohu- ja luurehinnangute vahele, mida iga päev loen, mõjub see vaat et kohatult, lillelapselikult. Ja on seda mõneti ka Šiškini eelnevate peatükkide taustal, mis on tulvil arutlusi Venemaa arengu ebaõnnestumistest ja mõttetust julmusest.

Kui Venemaa sõjaks valmistus, siis usuti, et see on mäng. Kui sõda Ukrainas päriselt lahvatas, siis paistis, et see on ajutine eksitus – Putini sõda, mille pidamist venelased heaks ei kiida. Kuid tänavaile tulnud protestijad püüti kinni ja aeg näitas, et rahvas on justkui plastiliin kuritegeliku propaganda sõrmede vahel. See kõik on palju hullem kui lihtsalt «Putini sõda».