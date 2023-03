VIDEO ⟩ Eesti raskekahurvägi kogunes kultuuridebatile

Valimiseelsel nädalal on teada eeloleval neljal aastal Eesti elu olulisemad teemad. Lühidalt ulatub spekter toimetulekust kuni kaitsevõimeni. Eesti põhiseaduse preambul aga teatab üsna selgelt, et meie riigi mõte on kaitsta eesti rahva kultuuri ning keelt läbi aegade.