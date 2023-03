Kõrvakiilu seekord ei tulnud: Will Smith andis esimese auhinnakõne pärast Oscari-skandaali

Will Smith astus lavale pärast lühikest kõnet «Emancipationi» režissöörilt Antoine Fuqualt ning kinnitas kõigile, kui palju see film talle tähendab.

«Tahaksin tänada Gil'i (African American Film Critics Association üks asutajaid - toim.) ning AAFCA'd. Tahan tänada kõiki inimesi siin ruumis selle eest, et hoiate meie lugusid elus. Tahan tänada Apple'it, sest üheks murekohaks filmi tegemisel oli kohe eelarve. Järgmiseks murekohaks oli jälle eelarve. Ja siis oli murekohaks jäle eelarve. Aga Apple ei pilgutanud silmagi,» ütles Smith auhinnakõnes. «Esimest korda kuulsin stuudiolt, et neile on lugu olulisem kui kulutused, mida filmi tegemine nõuab. Apple valmistab iPhone'isid. Nad saavad seda lubada.»

Enne kõnet ütles Smith Deadline'ile, et tal on hea meel tagasi olla. Praegu töötab Will Smith filmisarja «Pahad poisid» neljanda osa kallal. Tema sõnul on see nagu uuesti perekonnas olla. Ühtlasi tõdes Smith, et ta ei ole kunagi ühegi seeria neljandas filmis osalenud.