Naistepäev, mõisad ja barokne akordion

Kontserdiagentuur Corelli Music tähistab naistepäeva 4. ja 5. märtsil hubaste salongikontsertidega «Barokne akordion» Tõstamaa ja Anija mõisates. See on helisev rännak barokkmuusikasse kahe akordionisti – Momir Novakovici ja Henri Zibo lopsakalt rikkalikus esituses. Kavas on J. S. Bachi, D. Scarlatti, A. Marcello süidid, sonaadid ja palju muud.