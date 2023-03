Kliimakatastroofist jalkahulluseni: 5 uut ja tuttavat sarja, mida saab peagi vaatama hakata

1. «The Mandalorian» (3. hooaeg)

Lähiaastatel on ilmunud mitu «Tähesõdade» universumis toimuvat suure-eelarvelist seriaali, nende seas mullu saabunud «Obi-Wan Kenobi» ning «Andor». Ükski pole aga rohkem kiita saanud kui 2019. aastal alanud «The Mandalorian», mis kujutab Pedro Pascali kehastatud pearahaküti Din Djarini ning väikese Grogu kosmilisi seiklusi. Kui mitmed teised «Tähesõdade» seriaalid on saanud leige vastuvõtu, siis teedrajava «The Mandaloriani» populaarsus pole hajunud ning fännid ootavad pikisilmi selles seriaalis tegutsevate antikangelaste taasühinemist, et uutele rännakutele asuda.