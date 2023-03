MEENUTUSED FILMILEGENDIST ⟩ Leida Laiuse 100. sünniaastapäevale pühendatakse retrospektiiv

Vabamu muuseumis on avatud ekspositsioon «Välja ahju tagant! 150 aastat Eesti naisliikumiste ajalugu», kus võib näha Flo Kasearu skulptuuriseeriat olulistest naistest läbi Eesti ajaloo, nende seas on püstitatud ratsamonument Leida Laiusele.

Leida Laius (1923 – 1996) on läbi aegade üks olulisemaid Eesti režissööre. Tänases vaates moodustab Laiuse mängufilmipärand väga ühtse terviku, kus eri filmides tulevad ikka ja jälle esile sarnased teemad: tugeva naise lugu, mehe ja naise mõistatuslikud suhted, naiseks ja emaks olemise väljakutsed. Kuna just naiseks olemise temaatika on tema filmides kesksel kohal, on Laiuse filmide mõte praegu ühiskondlikult paremini mõistetav kui kunagi varem.