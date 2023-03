Kunstifestival võtab fookusesse helikunsti

«Kui eelmise aasta fookusteema skulptuur oli terminina tuttav ja visuaalselt äratuntav kunstimeedium, siis helikunst võib esmapilgul pisut rohkem küsimusi tekitada. Lahendame neid aga «Ma ei saa arule» omaselt mitmekülgsel ja mängulisel viisil. Festivali ajal arutleme, mis vahe on muusikal ja helikunstil, milline on meie kuulamise kultuur, mis juhtub meiega heli kuuldes ja muuhulgas saab helikunsti kogeda nii heliinstallatsioonide ja -*performance’*ite ning helide skautimise kaudu,» räägib ees ootavast festivali peakorraldaja Bianka Soe.

Kunstifestival «Ma ei saa aru» on erinevate kunstisuundade populariseerimiseks algatatud iga-aastane kunstifestival Telliskivi Loomelinnakus, mille eesmärk on edendada kunsti mõistmise mitmekülgsust. Varasemalt on festival toimunud kahel korral fookusteemadega tänavakunst ja skulptuur. Festivalile on oodatud kõik avatud meelega lapsed ja täiskasvanud!