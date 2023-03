Tallinna Linnateatris esietendub Ivar Põllu uus näidend

Pärast Uku Uusbergi tehtud koostööettepanekut kohtus Ivar Põllu möödunud kevadel Linnateatri näitlejatega ning kui kokkulepped olid sõlmitud, siirdus kolmeks nädalaks Arvo Pärdi Keskusesse residentuuri. Paralleelselt Pärdi loomemeetodi uurimisega valmis Laulasmaa mändide all esmaversioon näidendist.

Ivar Põllu: «See näidend on sündinud sõna otseses mõttes tühja koha pealt või siis vaikusest. Ise täiesti vaikseks jäädes, kuulatades, mis siis ümberringi toimub. Proovide käigus andsid ka näitlejad oma sisendit juurde, nii et tekst arenes veelgi edasi.»

Näitemängu juured peituvad paljudele lapsevanematele tuttavas keerdküsimuses, et oma lapsi tahaks kasvatada teistmoodi, kui varasemad põlvkonnad seda teinud on, kuid sellegipoolest tabame end üha uuesti kordamas emade-isade-vanavanemate käitumist või põhimõtteid.

Lavamaailma ning moekollektsioonina mõjuvad, taaskasutatud teksariidest kostüümid on kavandanud Kristiina Põllu, valguskunstnikuks on Rene Liivamägi. Muusikalise kujunduse on loonud lavastaja Ivar Põllu. Mängivad Epp Eespäev, Piret Kalda, Evelin Võigemast, Sandra Uusberg, Kaspar Velberg, Andero Ermel, Alo Kõrve ja Argo Aadli.