ARVUSTUS ⟩ Tulikuum pilguheit striptiisi telgitagustesse

Super-Mike’i osas on muidugi üks ja ainus Channing Tatum. Mees, kes on osanud kasu lõigata kunagisest nooruses tehtud striptiisi juhutööst, millele on liitnud filmimaailma tähesära ja kaalu. Kokku on seega saadud kolm filmi ning loodud Tatumi tantsutrupp «Magic Mike XXL», mille šõusid on saanud näha Las Vegase patused silmad ning nüüd annavad mehed etendusi vana mandri publikule Londonis.