Måneskini Riia kontsert viidi üle suurele Mežapark vabaõhuareenile

Måneskini Tallinna kontsert 19. mail on täielikult välja müüdud, nii et Riia kontsert on suurepärane võimalus bändi nende «Loud Kids on Tour» tuuri raames näha.

Kõik, kes on pileti juba ostnud, ei pea midagi tegema – Riga Arenale ostetud pilet kehtib ka uues kontserdipaigas. Kellel veel piletit ei ole, siis nüüd on need taas Piletilevis (www.piletilevi.ee) müügil. Lisaks on Piletilevis müügil ka eribussi piletid. Mugav buss viib soovijad Tallinnas Riiga kontserdile ja sõidutab peale kontserti Tallinnasse tagasi.