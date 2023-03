Kuidas minust sai Põhja-Norras Vene-ekspert

Kirkenes asub Venemaa piiri ääres ajaloolistel saamide maadel. Viidad linnas näitavad Murmanski poole, mis asub veidi üle 200 kilomeetri idas. Põhjas ei ole see eriti suur vahemaa. Barents Spektakel on iga-aastane kultuurifestival, mis sisaldab kunsti-, muusika- ja performance’i-programmi, lisaks on suur roll igapäevastel vestlusringidel, kus arutatakse ühiskonna ja kultuuri teemadel.