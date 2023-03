Milline luulekogu võidab tänavu kulka aastapreemia?

Hedonistlikult läbitunnetatud melanhoolia

«Täna piisab vähesest» on Berit Kaschani (snd 1985) kolmas kogu. Kaschan näib teadvat, et kunstilise pretensiooniga luule, mis kirjutatud liigselt lustlikus laadis, pole arenenud maitsega lugeja silmis eriti veenev ega veetlev; et iga «tõeline» luuletaja (ning iseäranis «tõeline» lüüriline luuletaja!) vajab turule tulemiseks ja seal püsimiseks isikupärase lõike ja läikega kurbust, mida kanda tekstist teksti rinnas kui roosi – uhkelt ja minoorselt.

Kui elus teeme suhtluspartnerite seas sageli (alateadlikke) valikuid sõltuvalt sellest, kui kiiresti, valjusti ja tatti- või pisaraidpritsivalt keegi räägib, siis ilmselt kehtivad samad kriteeriumid ka raamatute puhul ning määravad, kui kannatlikult ja kaasamõtlevalt me mingite tekstidega suhelda soovime. Kaschani kirjandusliku hääle idiosünkraatiline intonatsioon sobib mulle, sest see on ühtaegu tasane ja kelmikas ning kohati koguni kergelt eneseparoodiline, justkui rikka siseeluga introverdil, kes on libistanud lipsu taha paar klaasikest veini.