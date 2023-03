Kindel laks ⟩ Heili Sibritsa kultuurisoovitused

Järeleproovitud viis ellujäämiseks

Näitleja Jonah Hill on teinud oma terapeudist Phil Stut­zist dokumentaalfilmi. Kahe mehe südamlikest vestlustest koosneva filmi üks eesmärk on Hilli sõnul portreteerida erakordset isiksust, aga ennekõike vaatajaid aidata. Näitleja tunnistab, et tema sai Phil Stutzilt oma vaimse tervise tugevana hoidmiseks tõhusad tööriistad ja neid järeleproovitud mõtteharjutusi soovib ta jagada. Stutzi nõuanded on tõesti lihtsad ja igati järgimist väärt. Netflixist leitava filmi teeb tähelepanuväärseks seegi, et Stutz võitleb Parkinsoni tõvega; sellest haigusest räägitakse naljatledes, ehkki samas väga tõsiselt. Sooja huumoriga oluline vaatamine.