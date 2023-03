Sel nädalal vaatajate ette jõudnud filmi «Taevatrepp» aluseks oleva samanimelise romaani autor ning filmi stsenarist ja režissöör Mart Kivastik möönab, et on peategelase kuju luues õige palju iseenda pealt maha kirjutanud. Romaanis ja filmis on ruumi ka teistele päris inimestele. Täna tähistab Kivastik 60. sünnipäeva.