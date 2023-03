«Taevatrepp» on sisuliselt ulmefilm ajas rändamisest, aga mitte mõni kõva ja külma titaanihelgiga teadusulme, vaid rohkem niisugune Ray Bradbury stiilis humanitaarulme. Ajarännuks on vaja lihtsalt teatud viisil jalgrattaga sõita, pole vaja DeLoreani sportautot ega hullu teadlast. Selle kõrval on «Taevatrepp» ka vist esimene mängufilm, mis Tartu vaimu kinematograafiliselt kujutada suudab.