Genfis avati eesti kunsti näitus «Vabadus 21. sajandil»

Näituse avakõnes tõi kuraator Jaak Visnap välja, et väike Eesti on maailmas suutnud algatada suuri projekte, ka meie kunstil on oma sõnum öelda. Eesti vabadus väljendub Vabadus 21. sajandil näitusel väljas olevates kunstiteostes. See on kunstiprojekt, mille sügavam sisu alles avaneb. Üks teostest on Hardi Volmeri teos «Musta augu praktika», milles kunstnik kujutab Venemaa president Putinit maailmale musta auku kaevandamas.