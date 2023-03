Etendub Jüri Kaldmaa lavaversioon Jaan Kruusvalli tekstidest

Ahti Vainura lavastusest: «Lugu algab Aadama ja Eevaga. Kiusatuse ja patu sünd, Jumalariigist lahkumine ja selle maapealsed otsingud. Populistlikku teatrit siit tõesti ei leia nagu lavastaja kavalehes ka lubanud on. Polariseerumine on terav, pooltoonideta. Ühel pool patune maailm, kandjateks alkohol, naised ja riiklik haridussüsteem; neile vastandub Õpetus: „Elu ainukene mõte on jõuda Jeesuseni, elada Temas, käia Temaga, ülistada ja kuulutada Teda.” Pühakirja tugevad ohjad, mis ühiskondi aastatuhandeid ohjanud, hoiavad tugevalt koos ka antud lavalugu. Vana Testamendi imperatiivsus vaheldub Arvo Pärdi helidega, Tartu koolivõrgule antakse tuld Pink Floydi saatel, peaosalise toovad viinanokaudist välja Timo Lige palad.»