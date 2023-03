Kinodesse jõuab lühifilmide kogumik «Kadumise lühikursus»

Kodumaised lühifilmid ilmusid kogumikuna viimati aastal 2020, seega on nüüd taas hea võimalus teha uuematest lühikatest omanäoline valik ja tuua see ühe tervikuna kinoekraanile. «Kadumise lühikursusel» leiab liigutavat draamat, aga ka nalja ja märulit. Lisaks on näha uudset vormi ning eksperimenteerimist muusika ja tantsuga. Selle mitmekesisuse seob tervikuks filmide tegelaste hingedes pakitsevad inimlikud soovid läheduse, kuuluvustunde ja lootuse järele.

Kasseti avab Madli Lääne lühi-eksperimentaalfilm «Kallid reisijad». Oma filmis on Madli Lääne ühendanud inimeste üksinduse, igatsuse, hirmud ja ihad koreograafilis-visuaalseks teoseks, omamoodi hümniks lähedusvajadusele. Kõigile tuttav olukord – juhuslikud füüsilised kokkupuuted ühistranspordis, võõrad inimesed, võõraks jäänud inimesed, kõik omal viisil inimlikku kontakti otsimas. «Kallid reisijad» esilinastus möödunud aastal Palm Springsi filmifestivali ShortFest rahvusvahelises võistlusprogrammis.

Eeva Mägi ooper-vestern «3. oktavi F» on ilmselt esimene sedalaadi katsetus Eesti filmis. See on julge ja stiliseeritud lugu, mis jutustab purunenud perekonnast, kättemaksust ning vastuseisust naistevastasele ebaõiglusele. Film võitis PÖFF Shortsi rahvuslikus võistlusprogrammis parima filmi auhinna.

Tõnis Pilli «Sinine» nomineeriti aastal 2021 EFTA-le parima stsenaariumi, naisnäitleja, lühifilmi ja helirežii kategoorias ning jõudis kinolinale PÖFF Shortsil. Filmis ristuvad kahe võõra inimese teed autoõnnetuses. Samal ajal kui mees üritab leida viisi olukorra lahendamiseks, hakkavad minevikukildudest välja joonistuma naisega juhtunud traagilised sündmused.