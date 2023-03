Tallinnas saab funk´i: 11-kordne Grammy võitja annab stiilse kontserdi

Trompetist Philip Lassiter on Texase funki, Alabama gospeli, New Orleansi džässi ja Nashville’i souli juurtega auhinnatud arranžeerija ning endine Prince and the New Power Generation sektsiooni juht. Ta on koos musitseerinud lugematute maailmatasemel artistidega, mõned teiste seast Prince, Roberta Flack, Jill Scott, Anderson. Paak, Queen Latifah, Lee Ann Womack ning Big & Rich.