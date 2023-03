VALIMISED 2023 ⟩ Millised kultuuriinimesed pääsesid seekord Riigikokku?

Tööd riigikogu saadikuna jätkab endine Eesti Laulu peaprodutsent, DJ ja Raadio2 peatoimetaja, praegune Riigikogu liige Heidy Purga, kes sai Reformierakonna nimistus Harju- ja Raplamaal 4223 häält. See on Purga jaoks kolmas Riigikogu koosseis, kuhu ta ringkonnamandaadiga kuulub. Samuti on Purga seni osalenud Riigikogu kultuuri- ja halduskomisjoni töös.