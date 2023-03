Hukkunud näitlejat Anne Heche'i tabasid eluajal nii jumalikud kui mittejumalikud ilmutused

Heche'i esimest raamatut eesti keelde ei tõlgitud, kuid Ameerikas põhjustas see tormi. Aasta varem, 2000. aastal, astus Heche ootamatult sisse ühte rantšosse Californias, paigas, mida januse kuulsuse nägemisest vapustatud rantšoelanik kirjeldas «pärapõrguna», palus luba duši all käia ja tegi seejärel ettepaneku telekat vaadata. Segaduses elanik kutsus politsei, kellele Heche kuulutas, et on jumalast juhitud missioonil viia kõik kosmoselaevas tagasi taevasse. Selle peale viidi ta psühhiaatriahaiglasse.

Pigem on see õbluke teos mõeldud eneseabiraamatuna, mitte Hollywoodi-meenutustena; Heche soovib lugejaid sütitada, et me leiaks üles oma supervõimed (armastus on supervõime), intelligentsuse ja rahu südames. Nagu ütles Kristen Stewart: «Ma kujundasin välja suhtumise, et kui mind mingisse filmi ei võetud, siis oli mul hea meel, sest see tähendas, et taheti teha mingit jama.»