Hermanise lavastuse teeb eriliseks ajastute ja neist tuleneva kujundikeele segunemine. Pole üllatus, et piiblilegendiainelist ooperit võib laulda mustades pintsakutes, tuues lavastuse nüüdisaega. Ebaharilikum on, kui lavastada vaatused eri ajastutes. Hermanis on Janáčeki ooperiga just nii talitanud. Kolmest vaatusest keskmine toimub määrdunud külmkapi ja võidunud seintega toas, kus lauljad kannavad argiseid rõivaid. Esimese ja viimase vaatuse karnevalilike kostüümide küllus on asendunud igapäevase kurbloolisusega.