Hobusepea galeriis avatakse Valeri Vinogradovi isiknäitus

Valeri Vinogradov (1952) on hariduse omandanud Moskva 1905. aasta nimelises Kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (praegune Eesti Kunstiakadeemia). Vinogradov esineb näitustel alates 1984. aastast ja lisaks paljudele isiknäitustele on osalenud enam kui kolmesajal ühisnäitusel Eestis ja paljudes välisriikides. Vinogradovi loomingut on tunnustatud Konrad Mäe preemiaga (1992) ja Kristjan Raua nimelise preemiaga (2010). Valeri Vinogradovi loomingut iseloomustab tasakaalukas esteetika ja peenekoelisus.