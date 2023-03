Festivali «Odessa Classics Tallinn» eelkontsert toimub 9. märtsil Mustpeade majas

Festivali eelkontserdi toetaja on GO Group. Festivali korraldavad Eestis teist aastat järjest Kultuuripartnerluse SA ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul on festivali korraldamise eesmärgiks selle traditsiooni säilitamine.

«Eesti kontserdipublik ja ettevõtjad on ulatanud abikäe Ukraina ühe tuntuima kultuuribrändi traditsiooni säilimiseks ja seetõttu seisab Tallinn uhkelt Zürichi, Bonni, Thessaloníki, Vilniuse ja teiste linnade kõrval, kus festivali kontserdid juba teist aastat eksiilis aset leiavad. Meil on hea meel, et Ukraina abistamises viimase aasta jooksul suurt rolli mänginud GO Groupi asutajad nõustusid ka festivali eelkontserti toetama,» sõnas Kubits.