OHTLIKUD TORMILINNUD ⟩ Uusim doksari seadis 96-aastase loodusuurija David Attenborough' elu ohtu

Üheks suureks kartuseks osutus sarja tegijate jaoks linnugripp, sest paar nädalat enne võtete algust Skomeri saarel hakkas levima kuuldus, et sealsamas lähedal asuval Grassholmi saarel on see haigus liikvel. Kõrges eas Attenborough jaoks oleks nakatumine tähendanud kindlat surma.

Nimelt öeldi, et kui Attenborough peaks istuma tormilindude pesadele liiga lähedal, võivad need suured linnud loodusuurijale pähe ronida ja sealt õhku tõusta. «Me mõtlesime, et see oleks küll kuldaväärt telematerjal,» ütles produtsent Alastair Fothergill Radio Timesi ajalehele.