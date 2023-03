Kogu tõde kummalise miljardäri kohta: Elon Muskist valmib film

Filmiprojektiga on juba seotud suur hulk produtsente. Filmi tootjateks on Gibney enda Jigsaw Productions, aga ka Closer Media, Anonymous Content ning Double Agent. Anonymous Content on tootnud Oscaritega pärjatud filmid «Mees, kes jäi ellu» ja «Päevavalgele».

«Ma olen selle filmi kallal vahelduva eduga mõnda aega nokitsenud ja selle suhtes väga elevil,» ütles lavastaja Alex Gibney. «Mul on rõõm, et minuga töötab koos nii suur hulk hämmastavaid inimesi. Sõuame edasi!»

Oma karjääri jooksul pole mainekas Alex Gibney kartnud luubi alla võtta skandaalseid inimesi ja ettevõtteid. Juba 2010. aastal leidis ajakiri Esquire, et Gibneyst on saamas kaasaja kõige olulisem dokumentalist. 2008. aastal pärjati Gibneyt Oscariga dokumentaalfilmi «Taxi to the Dark Side» eest, mis paljastas Ameerika Ühendriikide šokeerivad piinamis- ja ülekuulamistehnikad Afganistani sõja ajal.