INTERVJUU ⟩ Ingrid Roose viib Tormise muusika Pariisi Filharmooniasse

Kontserdile on loonud spetsiaalse video- ja valguskujunduse Alyona Movko-Mägi. Tsüklit «Isuri eepos» saadab video Kaljo Põllu graafika põhjal, «Vadja pulmalaulude» ja «Ingerimaa õhtute» juures on visuaalid, kus on kasutatud Eesti Filmiarhiivi materjale ja kaadreid Lennart Meri filmidest. Sama kava saab järgmise aasta suvel näha ka Eesti Rahva Muuseumis «Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024» programmi raames.