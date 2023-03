Ikevald Rannap naaseb uue nimega rokilikuma kõla juurde

«Minu elu on olnud täis ootamatusi ning mitmete alter ego'de surmasid ja sünde,» sõnab ta. Uus lugu «Hurricane» ilmub uue artisti nime alt Ikevald, mis sümboliseerib tema elus uut loomeperioodi. Ikevaldi eelmine album «Synchronize» oli peamiselt funk'i, souli ja roki kõlaga, kuid järgmise albumiga naaseb ta oma roki juurte juurde ning uus muusika on varasemaga võrreldes oluliselt ilustamata ja toorem.

«Pärast pikka teekonda, kui olen katsetanud erinevate žanritega, on see justkui taasühendumine minu juurtega,» ütleb Rannap.

See lugu on mõeldud inimestele, kes otsustavad raskustest hoolimata elada kartmatult ja avatud südamega. Maailm on täis ootamatuid pöördeid ja keeriseid ning me ei tea täpselt kunagi, mida homne päev toob – elu on nagu loo pealkirigi üks paras orkaan (inglise keeles hurricane).