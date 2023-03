Sibyl Vane ja Kaisa Ling Thing avaldasid naistepäeva puhul ühisloo

«Meie viimase stuudioalbumi «Duchess» keskmes olid naised ja emad, kelle elu keerukustest selle albumi lood erineval moel rääkisid. Möödunud aastal andsime välja heategevusliku kontsertalbumi Pärnu Naiste Tugikeskuse toetuseks. Albumi esitluskontserdil tulime selle looga esimest korda publiku ette «Hertsoginnat» esitama koos Kaisaga. Samal õhtul sündis ka plaan, et me salvestame selle loo mõeldes kõikidele neile naistele, kes täna Eestis vägivalla all kannatavad ja leppisime kohe kokku, et avaldame naistepäeval. Meie jaoks on see lugu jätk teemale, millega oleme juba mõned aastad tegelenud,» selgitas bändi bassist Heiko Leesment.

«Kui meie esimesel kohtumisel Helena avas, millest lugu räägib, läks see mulle väga korda. See on päriselt põrgubingo, mida tunneb iga inimene, kes on kannatanud vägivalda. Ohvri jaoks on see tunne nagu ta oleks vahepeal ära surnud. Seejärel ärkab ta ellu ja siis algab rulett uuesti. See jääbki korduma,» selgitas loole eestikeelse tõlke teinud Kaisa Ling.