Omaenese lugude kaverdamise meistriklass

Olen üks neist õnnetutest inimestest, kel ei õnnestunud tabada Queensrÿche´i kontserdil nende nn kuldajal – kui bänd ja originaalsolist olid veel koos. Nüüd olen näinud bändi uue solistiga (Hellfest 2016) ja kaks korda solisti uue bändiga, mõnusad kogemused mõlemad, aga kui peaksin nende vahel valima, võtaksin Tate´i koos uue bändiga.

Sest Tate on jätkuvalt suurepärases vormis ning need lood on tema häälele kirjutatud, osaliselt tema hääle poolt kirjutatud, tema hääl ja isikupärane laulumaneer on neist minu jaoks täiesti lahutamatu. Kui enamiku bändide kõlas on solisti mõtteline osakaal helipildis umbes 50 protsenti, siis Queensrÿche´i puhul näib see number isegi suurem. Ning seega tunduvad Queensrÿche´i klassikalise perioodi materjal mõne teise solisti esituses paratamatult karaokena.

Kontserdil sai kohaletulnud publik rõõmuga tõdeda, et Geoff Tate on jätkuvalt vormis: juukseid on vähemaks jäänud (tegelikult pole neid enam üldse), kaalu on natuke juurde tulnud, aga hääl on alles. Mis on kohati lausa uskumatu arvestades selle kõrgust, ulatust ja eeldatavat «läbisõitu».