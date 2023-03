Unustagem kännu peal mõnuleva Fred Jüssi mõtisklusdokk «Fred Jüssi. Olemise ilu», sest Eesti meisterluuletaja Kristiina Ehini portreefilmi näol on ilmunud täiesti uus hingepalsam. Nagu sedavõrd lummuslikust poetessist rääkivast filmist ootakski, on tervelt kümme aastat valminud «Vetelkõndija» film nagu luuletus: Ehini riimid lehvivad nagu luulelinnu tiivad ja valusad mälestused vormitakse sõnadesse keset Eesti imekaunist rohelust. Kindlasti helendab nii mõnelgi inimesel kinosaalist lahkudes pea kohal valgustuserõngas ning hing on laetud uue energiaga, millega rutiinile vastu minna.