Tartu Filmifond ootab uute filmiprojektide taotlusi aprilli lõpuni

Filmifondi toetust võivad taotleda mängu-, dokumentaal- ja lühifilmide, animafilmide ning kvaliteetsarjade tootjad. 2023. aastal on kavandatud kaks taotlusvooru: aprillis ja septembris, kuid filmifondil on õigus jagada toetused välja ka ühes voorus. Tartu Filmifondi eelarve on 150 000 eurot aastas ning toetuse määr kuni 30% regioonis filmiprojekti raames tehtud kuludest.

Tartu Filmifondi juht Külli Hansen: «Mul on hea meel, et eesti filmi kogukonna teadlikkus Tartu Filmifondist kasvab ja meile laekub igal aastal üha rohkem taotluseid. Loodan, et suureneb ka nende rahvusvaheliste produktsioonide arv, mis tulevad Tartusse ja Tartumaale filme tegema.»

Täpsema info taotlemistingimuste kohta leiab kodulehelt tartufilmfund.ee.

2015. aastast tegutseva Tartu Filmifondi eesmärgiks on edendada Tartu linna ja Tartu maakonna ettevõtluse arengut, toetades professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist regioonis. Oma tegutsemisaastate jooksul on fond panustanud juba ligi 30 filmi valmimisse. Iga toetatud film rikastab oma unikaalsel moel Eesti filmivaldkonda ning tutvustab Tartumaad ja Tartus tegutsevaid filmiloojaid läbi erinevate ekraanilugude. Tartu Filmifond on toetanud selliseid suuri rahvusvahelisi koostööfilme nagu “Erna on sõjas” (rež. Henrik Ruben Genz), “Omerta 6/12” (rež. Aku Louhimies), samuti kodumaiseid mängu- kui ka dokumentaalfilme, nende seas äsja esilinastunud Mart Kivastiku filmi “Taevatrepp” ning Sundance’i festivalilt režissööri preemia Anna Hintsile toonud “Savvusanna sõsarad”.

Lisainfo:

Külli Hansen

Tartu Loomemajanduskeskuse juht

+372 510 6865

tartufilmfund.ee

Kaarel Kuurmaa

Tartu Filmifondi filmiekspert