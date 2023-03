Kaotusvalu täis lugu: uus dokfilm näitab Rail Balticut ootamatu nurga alt

««Trail Baltic» ei ole traditsioonilise vormiga dokumentaalfilm, see on road-movie läbi Eesti võsade, kraavide, rabade ja metsatukkade. See on film, kus kohtumised inimestega on juhuslikud, vahetud ja ausad. Film, mis ei ole Rail Balticu poolt ega vastu, vaid mis näitab arvamuste paljusust, muutustega toimetulemise protsessi ning jäädvustab eluolu ja maastikke ühes kaduvas ajahetkes,» lisab filmi režissöör Marianne Kõrver.