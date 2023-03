Raplast võiks saada naiste filmipealinn

Nagu nimestki aimata, on NÖFF mingis mõttes PÖFFi väike õde ning Tiina Lokk ja tema A-klassi filmifestival Klaebole suureks eeskujuks. Niivõrd spetsiifilise festivali korraldamine väikelinnas ei ole kerge ning Klaebo suurimaks trumbiks on kindlasti MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal – 2019. aastal asutatud organisatsioon, mille eestvedajaks ta on. Igal sügisel paneb ta kokku 14 naisest koosneva vabatahtlike tiimi, kes siis üritust korraldama hakkavad. «Suur osa naisi vahetub, aga meil on ka tegijaid, kes on kaasa löönud esimesest festivalist saadik,» kiidab festivalijuht.