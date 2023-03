Ilmus Miley Cyruse uus album

Albumil teevad teiste hulgas kaasa näiteks Harmony Korine, Brandi Carlile, Sia, Tobias Jesso Jr., Rob Moose, James Blake, Mike Will Made-It, Greg Kurstin, BJ Burton ja Bibi Bourelly. Jaanuaris rääkis Cyrus, et album on jagatud kaheks, millest üks pool esindab päevast ja teine öist aega.