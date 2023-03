Loomingu Raamatukogus ilmus absoluutne jaapani klassik

Kes on «Vana bambuseraiduri loo» autor või millal täpselt see on kirja pandud, polegi teada, oletatakse 9. –10. sajandit. Sellest kõigest räägib lähemalt Alari Alliku saatesõna.

Kindel on aga see, et loos on bambuse seest leitud kaunis tütarlaps Kaguya, tähtsad mehed, kes teda üksteise võidu endale naiseks tahavad kosida ja ka taevast laskuvad helendavad kuuolendid, kes lõpuks Kaguya endaga kaasa viivad.