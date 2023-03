NÄDALA SARI ⟩ Papsid? Rohkem nagu matsid...

«Ema, kas teadsid, et meie galaktikas on megasuur must auk?» küsib teadusraamatut lugev väike poiss ema käest, samal ajal kui isa Raivo (Alo Kõrve) närviliselt autorooli keerab ja valjult ümbritsevaid liiklushuligaane sajatab. Sellise perekondliku autosõidustseeni leiab lõbusa komöödiana välja reklaamitud seriaalist «Papsid», mis tõtt-öelda sellesse musta auku kuulubki.

Kuna praegu valitseb ikka veel talvepimedus ja lõputu lumesadu pole ikka veel asendunud kevadsoojusega, oli mu jaoks sobivalt tume aeg uurida, milliseid uusi Eesti sarju pakuvad vaatamiseks kohalikud voogedastusplatvormid. Kurbusega teatan, et mulle ei meeldinud see, mille välja kaevasin. Olgu öeldud, et Elisa põnevusseriaal «Süü» oli täiesti toimiv ajaviide, kui huvi pakub perekond Saaremaal, kes peab taluma maniakk Emili ähvardusi. «Papsid» seevastu teeb teistmoodi ähvarduse: see on ähvardus komöödiažanrile.