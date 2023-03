NÄDALA PLAAT ⟩ Vaiko Eplik rehabiliteerib klišeesid

Vaiko Epliku 12. album «Klišeed» on tervikuna võttes mõeldud kindlasti pisut iroonilisena. Jossif Brodski arvas küll kunagi, et klišeed on kunsti suurimad vaenlased ning eks sagedasti olegi kultuuriruumis kinnistunud seisukoht, et klišeede kui selliste ilmnemine on mis tahes kunstiliigis ilmselge kinnitus labastamisest ja allakäigust. Teisalt, eks klišeede üle kurtmine ole samuti kuidagi klišeelik ning mingi hetk tuleb ehk kõigil peeglisse vaadates silmitsi seista paratamatu tõdemusega, et talle vaatab sealt vastu üks pesuehtne kõndiv klišee.