NÄDALA FILM ⟩ Komöödiatäht kosus eluohtlikult suureks

1990ndate koomik Brendan Fraser on grimmi abil tundmatuseni muutunud.

Äärmiselt ülekaalulisest mehest rääkivat «Vaala» on nimetatud nii empaatiliseks kui ka manipuleerivaks. Üks on kindel – varemgi vaatajad kahte leeri lahutanud lavastaja Darren Aronofsky värskeima linaloo 270 kilo kaaluv peategelane on Brendan Fraseri elu roll.