Maailm ja mõnda

Helsingi loodusmuuseumi väljapanek algab, nagu sellistes asutustes ikka, maailma loomisega. Ning läheb siis väga reipalt, vaheldusrikkalt ja üllatusterohkelt mikroplasti, peenosakeste, kuue peaga konnade ja muude tänapäeva õudusteni välja. Ei saa öelda, et muuseum oleks otseselt parem kui zooloogiamuuseum Tartus või loodusmuuseum Tallinnas, aga noh, teate – ikkagi Soome! Välismaa, mis siin rääkida. Kõike on rohkem, kõik on suurem, uhkem, värvilisem. Saab katsuda kiviks muutunud puutükki ja puhata jalga Aafrika öös.