GALERII ⟩ Vaata, kuidas esitleti Valter Ojakääru 100. sünniaastapäevaks valminud raamatut

Bibliograafia sisaldab aastatel 1941–2022 ilmunud artikleid, teoseid, kus Valter Ojakäär on koostaja, juhendaja, eessõna ja raamatute autori rollis ning kõige mahukam osa kuulub loomulikult Valter Ojakääru heliloomingule. Omaette on esitatud loend Ojakääru loomingut sisaldavatest helikandajest ja nootidest.

Bibliograafia lõpus on heliteoste pealkirjade register. Bibliograafia eessõnad on kirjutanud pianist, džässiajaloo uurija ja õppejõud Tiit Lauk ning kirjanik Leelo Tungal. Bibliograafia asub digitaalarhiivis DIGAR ja on kõigile huvilistele vabalt kättesaadav.