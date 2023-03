ÜLEVAADE ⟩ Üleelusuuruses superstaar Miley Cyrus

Miley Cyrus on nagu suurepärane vein, mis on ajas ainult paremaks läinud. On olnud hetki, mil veiniga sagedasti kaasas käiv hommikune peavalu on nii uskumatult piinarikas, et tahaks terve pudeli kraanikausist alla valada (näiteks tagantjärele piinlikust valmistav etteaste Robin Thickega MTV VMA auhindade jagamisel). Ent on olnud märgatavalt rohkem hetki, kui see vein on maitsenud kui jumalik nektar – magusalt, täidlaselt ja unustamatult hästi (peaaegu kõik ülejäänud hetked Miley karjääris).