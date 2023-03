Gigandid koos: ilmus Genka & DEW8 ühisalbum

Tunnustatud hiphopi duo varasemas loomingus kohtusid omavahel kunst, kurbus, viha, ego, ego surm, huumor ja moraal. Ka «DOOM» ei eksle neist märksõnadest kaugele, kuid tegemist on kordades emotsionaalsema kuulamisega. «Algselt oli plaan teha midagi positiivset ja rõõmsamat. Siis lendas peale aga sõda, mis tiris kogu emotsionaalse sisikonna laiali. Kadus isu, kadus selgus ja lõppes ära sinisilmne usk, et kõik on hästi – kõik ripub hoopis niidi otsas,» lausub DEW8.

«See album on igas mõttes teistsugune. Ta ei olegi nagu Genka & DEW8 album, vaid mingite kokku kogutud helide ümbertöödeldud kooslus ning lüürika poole pealt on ta ikkagi emotsionaalne plahvatus,» kirjeldab Genka.

«See ei ole mingi lõbus kuulamine. See ei tekita positiivseid vaibe. See on muusikaliselt üks raskemini seeditavaid albumeid, mida ma teinud olen. Selle läbivaks teemaks võiks olla Tiibetist laenatud Sansaara morbiidsem kontseptsioon: üks jama lõppeb, teine algab. Kui sõda saab läbi, siis globaalselt oleme me ikka katastroofi äärel.»