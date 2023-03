Kohtuotsuses öeldakse, et vaene paljukannatanud Eesti Energia on alates 2019. aasta septembrikuust kodanik Springsteenile regulaarselt saatnud tema New Jerseys asuva kõigi mugavustega kolmetoalise korteri elektriarveid vastavalt kehtivale börsipaketi hinnakirjale, kuid kodanik Springsteen pole ühtegi arvet tasunud.