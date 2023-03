Oscaritega on ikka nii, et umbes pool aastat enne galat on üks jutt ja nädal enne hoopis teine.

Ongi viimane hetk vaadata, et kellel on kõige suuremad lootused auhindu koju viia ning kes on need, kes tahaksid olla üllatajateks. Kuigi viimastel nädalatel on üks film tõusnud suurfavoriidiks, on pea kõikides kategoorites küsimärgid õhus ning võib minna hoopis teistmoodi kui eeldatakse.