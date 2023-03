Eesti esiettekandele jõuab Erkki-Sven Tüüri «Deep Dark Shine»

«Kui Tõnu Kaljuste kutsus aastal 1993 kokku Tallinna Kammerorkestri, soovis ta minult saada lühikest ja efektset orkestripala. Nii sündis «Väike kevadine avamäng», millest hiljem sai «Illusion» – tundsin kohe pärast esiettekande kuulamist, et see võiks olla lõpulugu kolmeosalises tsüklis. Kirjutasin aeglase osa «Passion» ja seejärel alustava osa «Action». Praegu on see kolmik koos „Insula desertaga" mu enimmängitavate heliteoste hulgas terves maailmas, küll kontserdilavadel, küll erinevate balletilavastuste osadena,» meenutab teose sündi Erkki-Sven Tüür.