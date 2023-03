KULDMEHIKESED JAGATUD ⟩ Oscari-galal võidutsesid «Läänerindel muutuseta» ja «Kõik kõikjal ja korraga»

Parim animafilm

Parim meeskõrvalosa

Parim naiskõrvalosa

Parim dokumentaalfilm

Parim lühifilm

Parim operaatoritöö

Parim jumestus ja soeng

Parimad kostüümid

Parim võõrfilm

Parim lühidokumentaal

★ «The Elephant Whisperers» «Haulout» «How Do You Measure a Year?» «The Martha Mitchell Effect» «Stranger at the Gate»

Parim lühianimatsioon

★ «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse»

«The Flying Sailor»

«Ice Merchants»

«My Year of Dicks»

«An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It»