Sakala teatrimajas etendub Saša Pepeljajevi lavastus «Kuhu kutsuda Liza?»

Viie tantsijaga lavastus «Kuhu kutsuda Liza? / Where to Invite Liza?» juhatab vaataja üllatavate sündmuste ja elu juhuslikkuse juurde. Laval saab näha tervet saali täitvat Goldbergi masinat, mille ahelreaktsioonid toovad inimese liikumise kõrvale mehaanilise liikumise.

Koreograaf Saša Pepeljajevi sõnul on lavastuses kaks teemat, mis peegeldavad kahte tajumehhanismi. Esiteks toimub Liza unenäolises reaalsuses pöördloendus, mis kutsub, muudab suuna vastupidiseks ja viib Liza tagasi lapsepõlve.

««Kuhu kutsuda Liza?» on tantsuversioon kunstis üsna levinud teemast – naasmisest emaüsasse. Unistus üleminekust minevikku ja tulevikku sünnib sügavast hirmust aja möödumise ees, vajadusest riskida ja vajadusest murda elu automaatne ettemääratus. Tants kui pidev ja nähtav ajas ja kohas muutumine saab olla selle teema väljenduseks,» ütles Pepeljajev. Teisest küljest on sündmustel ootamatud seosed, mis muutuvad müstiliselt üksteise põhjusteks või tagajärgedeks, moodustades elu nime all tuntud mõiste. Kui vaatame praegusest hetkest minevikusündmustele, võime neis märgata Goldbergi masina printsiipi, kus protsesside ahel viib ootamatu, kohati ka mõttetu tulemuseni.