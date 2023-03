Tallinna Kirjanike Majas esineb luuletaja ja tõlkija Aarne Puu.

Aarne Puu on sündinud Tallinnas, õppinud Tartu ülikoolis psühholoogiat ja vene filoloogiat ning lõpetanud Krakovi Jagiełło ülikooli teatriloo erialal. Alates 1973. aastast elab Krakovis. Tegutseb vabakutselise luuletaja ning tõlkijana, aga on ka üle paarikümne aasta õpetanud eesti keelt ja kirjandust sealses ülikoolis.

Ta on vahendanud poola keelde Paul-Eerik Rummo, Artur Alliksaare, Jaan Kaplinski jt luulet ning Friedebert Tuglase, Arvo Valtoni, Mati Undi, Vaino Vahingu jt proosat. Poola keelest on tõlkinud lasteraamatuid, Stanisław Lemi teosed «Solaris» ja «Eeden» ja Andrzej Sapkowski teose «Viimane soov». On avaldanud luulekogusid eesti ja poola keeles. Poolakeelsele esikkogule «Jezioro mojej pamięci» («Minu mälu järv», 1989) omistati Andrzej Bursa nimeline preemia aasta parima luuledebüüdi eest.